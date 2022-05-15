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    Любители аниме сотнями приходят на Васильевский остров. Ради легенды озвучки

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    Второй день на 4-й линии Васильевского острова в Петербурге жители наблюдают огромные очереди из молодых людей перед входом в японское кафе. 15 мая на улице все также сотни «паломников». «Фонтанка» выяснила, что там происходит.

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    Как оказалось, в помещении кафе с предыдущего дня проходит японский Фестиваль глициний. Гвоздем программы стал Ислам Ганджаев, который озвучил Тандзиро из аниме «Клинок, рассекающий демонов». Все желающие могли сфотографироваться с человеком, который дал голос персонажу, и получить автограф.

    Также поклонников японской культуры научили делать косплей-макияж с большими выразительными глазами и правильно надевать кимоно. А перед помещением, где накануне перерезали ленточку в честь открытия, была высажена сакура.

    © Фонтанка.Ру

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