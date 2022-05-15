Директор академического Ботанического института проведет по зданию Гербария

В 1917-м здание Гербария намеревались занять революционные пулеметчики — и не заняли. А в 1990-е зарубежные ботаники так переживали за коллекции, что собирали для российских коллег деньги на ремонт здания. О том, какие сокровища тут хранятся, узнаем 25 мая лично от директора Ботанического института Дмитрия Гельтмана. 12+

Tulipa caucasica Lipsky, тюльпан Липского, или тюльпан кавказский: на фотографиях похож не на тюльпан, а на подснежник или колокольчик, только бело-лиловый. Он краснокнижный, его мало где можно увидеть кроме Северного Кавказа. В Гербарии — можно, в том числе на виртуальной страничке гербария. Свое название тюльпан получил в честь украинского ученого Владимира Ипполитовича Липского (1863–1937): до того как стать директором Одесского ботанического сада, Липский работал в Ботаническом саду Петербурга, был выдающимся коллектором — так называют собирателей гербария. Такие достижения измеряются даже не в растениях, а в листах, к которым эти растения прикрепляются: 25 тысяч листов.

Гербарные коллекции — важнейший инструмент современной науки, тем более с учетом развития генетических технологий. В Великобритании, к примеру, для коллекции гербария Королевских ботанических садов каждые три десятилетия новую пристройку делают. Зданию нашего гербария почти 110 лет, там хранятся больше 7 млн гербарных образцов. Директор Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН Дмитрий Викторович Гельтман расскажет, как создавались коллекции, как их хранить и учитывать и как им живется в здании, специально для них построенном.



Идем на экскурсию 25 мая, подробности на сайте ДК «Лурье», начало в 19:00.



Александра Шеромова

