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    В Петербурге неизвестные оставили собаку умирать, заживо похоронив под плитами

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    11 комментариев

    Историю о чудовищном человеческом бессердечии рассказали 15 мая сотрудники службы спасения животных «Кошкиспас». Накануне им пришлось вытаскивать изможденную собаку, которую хозяева оставили умирать под плитами, замотав в тряпки.

    «За сотни выездов зачастую уже ничему не удивляешься в плане мест, в которые так или иначе попадают животные. Единственное, что никогда не перестанет удивлять — это человеческое безразличие и жестокость по отношению к тем, кто не может самостоятельно защитить себя и свою жизнь. Такая история есть и у меня», — начал рассказ Андрей Федоров.

    Специалистам поступила заявка о провалившейся между плит собаке. Ее случайно нашли дети и рассказали родителям. Те вышли на спасателей.

    «Дети, гуляя по берегу реки, случайно заглянули в проем плит. Наверное, они ожидали увидеть все что угодно, только не полумертвую собаку, завернутую в наволочку и кем-то цинично засунутую в узенький проем между плит. Расчет уродов был практически верным — глухое место рядом с закрытой автозаправкой. Люди там практически не ходят», — отметил Андрей.

    Проем расширяли при помощи гидравлики. Старенькую собаку, обездвиженную и обезвоженную, достали на поверхность. Она была завернута в строительный и тряпичный мешки, а затем еще и в наволочку. Стоять она не могла, сразу упала на бок. Но тут же пришла новость о том, что собакой готовы заняться. Теперь она в клинике.

    «У нее ужасные пролежни, истощение и обезвоживание. Состояние стабильно тяжелое. Врачи борются за ее жизнь», — рассказал Андрей Федоров.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (11)

    Ref
    Скорее всего пожилой хозяин умер, а молодым родственникам собака оказалась не нужна...
    Huga Birchtree
    это нечеловечно!
    nastya1201
    Это нелюди... В голове не укладывается такая дикая жестокость.
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