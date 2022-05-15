В Петербурге неизвестные оставили собаку умирать, заживо похоронив под плитами

Историю о чудовищном человеческом бессердечии рассказали 15 мая сотрудники службы спасения животных «Кошкиспас». Накануне им пришлось вытаскивать изможденную собаку, которую хозяева оставили умирать под плитами, замотав в тряпки. «За сотни выездов зачастую уже ничему не удивляешься в плане мест, в которые так или иначе попадают животные. Единственное, что никогда не перестанет удивлять — это человеческое безразличие и жестокость по отношению к тем, кто не может самостоятельно защитить себя и свою жизнь. Такая история есть и у меня», — начал рассказ Андрей Федоров.

Специалистам поступила заявка о провалившейся между плит собаке. Ее случайно нашли дети и рассказали родителям. Те вышли на спасателей. «Дети, гуляя по берегу реки, случайно заглянули в проем плит. Наверное, они ожидали увидеть все что угодно, только не полумертвую собаку, завернутую в наволочку и кем-то цинично засунутую в узенький проем между плит. Расчет уродов был практически верным — глухое место рядом с закрытой автозаправкой. Люди там практически не ходят», — отметил Андрей.