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    С берега Красненькой реки вывезли 12 тонн покрышек

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    5 комментариев

    Жители Красносельского и Кировского районов Петербурга самостоятельно убирали берег реки Красненькой. Старую резину вывозили тоннами.

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    О результатах очистки 15 мая рассказало предприятие «Экострой», подведомственное комитету по природопользованию. Субботник прошел накануне, кроме инициативных горожан помогать пришли бизнесмены и экологи.

    С берега увезли около 10 кубов рассеянного мусора и сотни покрышек — собрали 1,5 тонны резины для легковушек и 11 тонн колес для грузовиков.

    Пока что очистили береговую линию в районе пересечения с улицей Доблести. Всего протяженность реки около пяти километров, она начинается за Красненьким кладбищем и выходит в залив.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (5)

    260642011
    Больше всего вреда приносят дальнобойщики. Все магистрали типа М10 в придорожной лесополосе просто завалены колёсами, аккумуляторами, канистрами и чёрт знает чем.
    Ref
    Старые покрышки можно перерабатывать и делать много полезного. Покрытия, плитку, добавки в верхний слой асфальта. Но некоторые утверждают, что это не полезно для здоровья.
    Piter Russo
    По берегам красненькой речки много размещается автогоражей, автосервисов, автостоянок. Водители у нас далеко не все дисциплинированные.
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