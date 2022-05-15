С берега Красненькой реки вывезли 12 тонн покрышек

О результатах очистки 15 мая рассказало предприятие «Экострой», подведомственное комитету по природопользованию. Субботник прошел накануне, кроме инициативных горожан помогать пришли бизнесмены и экологи.

С берега увезли около 10 кубов рассеянного мусора и сотни покрышек — собрали 1,5 тонны резины для легковушек и 11 тонн колес для грузовиков.

Пока что очистили береговую линию в районе пересечения с улицей Доблести. Всего протяженность реки около пяти километров, она начинается за Красненьким кладбищем и выходит в залив.