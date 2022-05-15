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    COVID-19

    Петербург лидер по заражению ковидом в России, а по смертям догоняет Москву

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    Петербург по числу новых случаев коронавируса возглавил сводку федерального оперштаба. За сутки выявили 358 новых заболевших. В Москве — 335. Зато по числу госпитализаций столица впереди: 108 против 92 в городе на Неве.

    По данным федерального оперштаба на 15 мая, всего в России выявлено 4 956 новых случаев COVID-19, за сутки госпитализировано 1 125 человек, на 55% меньше по сравнению с 14 мая. Выписали в связи с выздоровлением 6 200 человек, на 16% меньше по сравнению с предыдущими сутками.

    В России подтверждено за сутки 99 летальных исходов от коронавируса. Из них 14 в Москве и 13 в Петербурге.

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