Пьяного подростка на севере Петербурга вытаскивали из угнанного каршеринга

Инспекторы ДПС в Петербурге остановили на улице Сизова каршеринг, за рулем которого оказался 17-летний подросток в приличной степени алкогольного опьянения. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 мая.

Бесправного несовершеннолетнего водителя задержали накануне ночью. Было установлено, что он нигде не работает и не учится, но состоит на учете в ПДН. Результаты медосвидетельствования показали, что подросток много выпил — прибор зафиксировал 0,504 мг/л.

Той же ночью водитель-механик компании написал заявление о похищении «Киа Рио» с Большой Десятинной. Юношу доставили в отдел, оформили протоколы об управлении без прав и в состоянии алкогольного опьянения. После передали родителям. Машину же после осмотра и снятия отпечатков вернули каршеринговой компании. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.