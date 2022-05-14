Сап-серферы спасали упавшую в реку Оредеж женщину. Местная чиновница встала на доску впервые

На акции по очистке реки под Гатчиной сап-серферам пришлось проводить неожиданную спасательную операцию. Как сообщает 47news 14 мая, инцидент произошел около полудня в реке Оредеж под Сиверским.



Женщину занесло под упавшее дерево, перегородившее русло реки. Она слетела с доски, удалось зацепиться за ветки. Минуты три барахталась, но ей быстро пришли на помощь товарищи.