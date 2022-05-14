Сап-серферы спасали упавшую в реку Оредеж женщину. Местная чиновница встала на доску впервые

На акции по очистке реки под Гатчиной сап-серферам пришлось проводить неожиданную спасательную операцию. Как сообщает 47news 14 мая, инцидент произошел около полудня в реке Оредеж под Сиверским.
Женщину занесло под упавшее дерево, перегородившее русло реки. Она слетела с доски, удалось зацепиться за ветки. Минуты три барахталась, но ей быстро пришли на помощь товарищи.
47news
«Вытащили. Мы потом с ней на этом же дереве сидели, пили горячий чай из термоса. Мужчины в это время пилили дерево, на котором мы сидели (смеется). Зовут ее Евгения, помогала от администрации Сиверского в организации, первый раз встала на доску, плыла хорошо. И молодец, не испугалась. Это же впечатления и приключения, и опыт», – рассказала одна из организаторов заплыва, SUP-инструктор Юлия Гладун.
Всего сапферов было около двухсот человек. Цель заплыва – очистить любимые локации от мусора и упавших деревьев. Их за зиму наваливает прилично. По словам Юлии, делать это на доске очень удобно.