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    Два «ГАЗа» не разъехались в Невском районе. Один остался отдыхать на боку

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    1 комментарий

    В Невском районе Петербурга столкнулись две машины отечественного производства. Одна из них снесла ограждение, другая перевернулась на бок.

    Об аварии на пересечении Шлиссельбургского проспекта и улицы Дмитрия Устинова в шестом часу вечера 14 мая рассказал горожанин. Судя по кадрам, опубликованным им в группе «ДТП и ЧП», после удара «ГАЗель» сломала забор и выехала на газон, тогда как «ГАЗ Соболь» опрокинуло на бок.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    На месте происшествия работали сотрудники ДПС и пожарные. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии (1)

    AlBerkut
    А на боку точно соболь отдыхает?
    На соболях задний мост односкатный, а на кадрах с места - двухскатный, как на газелях....
    Да, можно и на соболя поставить мост от газели, но такое разве что на бронироневиках инкассации имеет смысл, либо если регулярно с перегрузом ездить.
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