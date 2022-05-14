Два «ГАЗа» не разъехались в Невском районе. Один остался отдыхать на боку

В Невском районе Петербурга столкнулись две машины отечественного производства. Одна из них снесла ограждение, другая перевернулась на бок.
Об аварии на пересечении Шлиссельбургского проспекта и улицы Дмитрия Устинова в шестом часу вечера 14 мая рассказал горожанин. Судя по кадрам, опубликованным им в группе «ДТП и ЧП», после удара «ГАЗель» сломала забор и выехала на газон, тогда как «ГАЗ Соболь» опрокинуло на бок.
На месте происшествия работали сотрудники ДПС и пожарные. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.