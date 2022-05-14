Пенсионерка оступилась на переходе и ударилась об автобус в Красном Селе

В Красном Селе спасали пенсионерку, которая упала на проезжавший мимо автобус. Жуткое видео появилось вечером 14 мая в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село».
Судя по записи с камер наблюдения, пожилая женщина с тростью переходила дорогу по «зебре» вместе с другими пешеходами. Машины уступили ей дорогу, но, чуть не дойдя до тротуара, она оступилась, потеряла равновесие и упала, ударившись об автобус, который успел начать движение. Транспорт почти сразу остановился, по словам очевидцев, колесо не задело голову.
В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» уточнили, что петербурженка жива, ее увезли в больницу.