    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 6

    3 м/с, зап

    752мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd63.78eur65.79
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Пенсионерка оступилась на переходе и ударилась об автобус в Красном Селе

    2709
    обсудить

    В Красном Селе спасали пенсионерку, которая упала на проезжавший мимо автобус. Жуткое видео появилось вечером 14 мая в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село».

    видео: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

    Судя по записи с камер наблюдения, пожилая женщина с тростью переходила дорогу по «зебре» вместе с другими пешеходами. Машины уступили ей дорогу, но, чуть не дойдя до тротуара, она оступилась, потеряла равновесие и упала, ударившись об автобус, который успел начать движение. Транспорт почти сразу остановился, по словам очевидцев, колесо не задело голову.

    В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» уточнили, что петербурженка жива, ее увезли в больницу.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close