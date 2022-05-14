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    Роспотребнадзор: В России пока нет случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

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    В России не зарегистрировано случаев заболевания детским гепатитом неизвестного происхождения. Об этом 14 мая сообщили в Роспотребнадзоре.

    «В РФ по состоянию на 14 мая 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах», — заявили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

    В РПН напомнили, что у России ограничено авиасообщение с большинством стран, где выявлены случаи этой болезни. В связи с этим риск завоза «оценивается как низкий».

    По данным ВОЗ, на 10 мая в мире было зарегистрировано 348 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей. Они обнаружены более чем в 20 странах Европы, Америки, а также Западно-Тихоокеанского и Юго-Восточного региона. Есть информация о пяти летальных исходах.

    Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова назвала основные симптомы гепатита, среди которых вялость и апатия.

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