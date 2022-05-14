Беглов анонсировал строительство дороги от Малой Митрофаньевской до Ташкентской улицы

В Московском районе построят дорогу от Малой Митрофаньевской до Ташкентской улицы. Ее за свой счет возведет ГК «Эталон» — застройщик ЖК «Галактика», сообщили 14 мая в пресс-службе Смольного.

«В этом году в Московском районе инвестор приступит к строительству дороги от Малой Митрофаньевской улицы до Ташкентской улицы. Это повысит транспортную доступность ЖК «Галактика», где проживает большое количество людей», — заявил губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда района.

Новая улица должна появиться к 2024 году. Застройщик планирует безвозмездно передать ее городу. «На новой дороге запланированы пешеходные переходы, освещение, тротуары и велодорожка», — добавили в Смольном.

