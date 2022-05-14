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    Беглов анонсировал строительство дороги от Малой Митрофаньевской до Ташкентской улицы

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    7 комментариев

    В Московском районе построят дорогу от Малой Митрофаньевской до Ташкентской улицы. Ее за свой счет возведет ГК «Эталон» — застройщик ЖК «Галактика», сообщили 14 мая в пресс-службе Смольного.

    «В этом году в Московском районе инвестор приступит к строительству дороги от Малой Митрофаньевской улицы до Ташкентской улицы. Это повысит транспортную доступность ЖК «Галактика», где проживает большое количество людей», — заявил губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда района.

    Новая улица должна появиться к 2024 году. Застройщик планирует безвозмездно передать ее городу. «На новой дороге запланированы пешеходные переходы, освещение, тротуары и велодорожка», — добавили в Смольном.

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    Комментарии (7)

    274488045
    Правильно, у нас город очень плохо соединен с запада на восток
    chip1
    Масштаб стройки мизерный, даже 100 метров нет... А когда путепровод на Краснопутиловской отважатся строить, два крупных района города регулярно стоят в пробках, пропускают товарняки!
    SU LUX INN
    я многое Могу осудить, но должен Признаться - с Александром Дмитриевичем петербургцам повезло! постоянно новые дороги Строятся, новые дома! посмотрел Я на карту - сейчас уже две Догори есть между Малой Митрофаниевской и Ташкентской - Парфеновская и Московский проспект, но Александр Дмитриевич справедливо рассудил, что нужна еще дорога, значит Будет три! даже завидую жителям ЖК Галактика!
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