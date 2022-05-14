В больницах Петербурга от COVID-19 лечатся почти 1,4 тыс. человек
В петербургских стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 359 человек (вчера — 1 358). Свободными для горожан остаются 150 коек из 1509 имеющихся.
Как следует из отчета Смольного на 14 мая, за минувшие сутки с коронавирусом в больницы поступил 131 местный житель, ещё 104 выписали. Врачи борются за жизни 183 пациентов, попавших в реанимацию, 37 инфицированных подключены к аппаратам ИВЛ.
Отмечается, что на дому от COVID-19 лечатся 4 069 горожан (4 519 — накануне), на карантине находятся 414 петербуржцев (13 мая их было 552).
«Фонтанка» писала, что за минувшие сутки в России выявили 5 047 случаев коронавируса, накануне это число равнялось 4 896. Выздоровели в стране за сутки 7 378 пациентов, а скончались 107. При этом в больницы попали 2 498 человек (вчера говорилось о 2 506).
В суточном рейтинге Петербург на втором месте по новым инфицированным (первую строчку занимает Москва), в городе 315 подтвержденных диагнозов за день (накануне было 337). Госпитализированы за минувший день 135 человек, выздоровели 424, а умерли 13.