В больницах Петербурга от COVID-19 лечатся почти 1,4 тыс. человек



В петербургских стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 359 человек (вчера — 1 358). Свободными для горожан остаются 150 коек из 1509 имеющихся.



Как следует из отчета Смольного на 14 мая, за минувшие сутки с коронавирусом в больницы поступил 131 местный житель, ещё 104 выписали. Врачи борются за жизни 183 пациентов, попавших в реанимацию, 37 инфицированных подключены к аппаратам ИВЛ.



Отмечается, что на дому от COVID-19 лечатся 4 069 горожан (4 519 — накануне), на карантине находятся 414 петербуржцев (13 мая их было 552).

