Такси без «лица» встало посреди дороги после встречи с Chevrolet на перекрестке Ивановской и Седова

ДТП на петербургских улицах продолжают осложнять движение для автомобилистов. На этот раз в Невском районе столкнулись две легковушки, одна из которых, судя по оформлению, принадлежит сервису «Яндекс Go».
Фотографии с места аварии на перекрёстке улиц Ивановской и Седова 14 мая появились группе «ДТП и ЧП». На кадрах видна золотистая KIA, передняя часть которой серьёзно пострадала из-за удара. По словам очевидца, второй участник происшествия — водитель Chevrolet Lanos.
«Все без травм, на ногах», — добавил горожанин.
Как показывают карты «Яндекса», на месте аварии сформировалась небольшая пробка.
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.