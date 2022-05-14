Такси без «лица» встало посреди дороги после встречи с Chevrolet на перекрестке Ивановской и Седова

ДТП на петербургских улицах продолжают осложнять движение для автомобилистов. На этот раз в Невском районе столкнулись две легковушки, одна из которых, судя по оформлению, принадлежит сервису «Яндекс Go».



Фотографии с места аварии на перекрёстке улиц Ивановской и Седова 14 мая появились группе «ДТП и ЧП». На кадрах видна золотистая KIA, передняя часть которой серьёзно пострадала из-за удара. По словам очевидца, второй участник происшествия — водитель Chevrolet Lanos.