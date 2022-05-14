    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 12

    5 м/с, зап

    751мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.78eur65.79
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Такси без «лица» встало посреди дороги после встречи с Chevrolet на перекрестке Ивановской и Седова

    234
    обсудить

    ДТП на петербургских улицах продолжают осложнять движение для автомобилистов. На этот раз в Невском районе столкнулись две легковушки, одна из которых, судя по оформлению, принадлежит сервису «Яндекс Go».

    Фотографии с места аварии на перекрёстке улиц Ивановской и Седова 14 мая появились группе «ДТП и ЧП». На кадрах видна золотистая KIA, передняя часть которой серьёзно пострадала из-за удара. По словам очевидца, второй участник происшествия — водитель Chevrolet Lanos.

    «Все без травм, на ногах», — добавил горожанин.

    Как показывают карты «Яндекса», на месте аварии сформировалась небольшая пробка.

    «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close