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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ: Ракетные войска и артиллерия поразили более 500 районов сосредоточения сил Украины

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    В Минобороны РФ утром 14 мая рассказали о ходе проведения специальной военной операции на Украине.

    Высокоточными ракетами ВКС были поражены пять украинских пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое в ДНР, рассказал официальный представитель МО генерал-майор Игорь Конашенков. В результате выведены из строя 23 единицы военной техники, уничтожена живая сила противника.

    Авиацией, ракетными войсками и артиллерией за ночь поражены 586 районов сосредоточения сил ВСУ, в том числе 18 пунктов управления и склад боеприпасов в Херсонской области.

    Российские средства ПВО в течение ночи сбили 13 украинских беспилотников в Харьковской области, а также в населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик. Перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе города Изюма и сел Семеновка и Снежковка под Харьковом.

    Фото: Минобороны России
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    Фото: Минобороны России

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