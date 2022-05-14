Умер петербургский контр-адмирал Александр Спешилов. Он много лет возглавлял Кронштадтское морское собрание

«Александр Викторович прошел большой и яркий путь. За многие годы службы в Военно-морском флоте ему довелось командовать боевыми кораблями на Черноморском флоте, быть командиром Кронштадтской дивизии — начальником гарнизона. Он участвовал в урегулировании военных конфликтов за рубежом», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Смольного 14 мая.

Будущий контр-адмирал родился 8 мая 1943 года в деревне Верх-Гыя Кезского района Удмуртской АССР. Окончил Высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова в Севастополе. С 1966 по 1980 год служил на Черноморском флоте. С 1980 по 1986 год был командиром бригады строящихся кораблей в Ленинграде, затем с 1986 по 1991 год — командиром Кронштадтской дивизии — начальником гарнизона. Военную службу он завершил, будучи на посту начальника кафедры Военно-морской академии.



Уже после увольнения в запас с 1997 по 2001 год работал начальником управления персоналом ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». На этом посту Спешилов инициировал создание Центра внутрифирменного обучения и Музея воды. С 2003 по 2020 год был главой Кронштадтского морского собрания и до своей смерти оставался его почетным председателем.

Александр Спешилов награжден орденом Красной звезды и другими государственными и общественными наградами. За участие в урегулировании арабо-израильских военных конфликтов 1967 и 1971 годов ему присвоено звание «воин-интернационалист».

