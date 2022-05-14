Пенсионер из Ленобласти отдал псевдосотрудникам банка более 2,3 млн рублей

Пожилой житель Ленобласти доверился телефонным мошенникам и лишился более 2,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
Как стало известно «Фонтанке» 14 мая, накануне днём в полицию обратился 70-летний пенсионер из Выборга. Он заявил, что в период с 9 по 13 мая ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником безопасности ПАО «Почта Банк». Он убедил собеседника, что с его счётом происходят какие-то мошеннические действия. Чтобы не произошло ничего страшного, деньги нужно перевести на резервный счёт.
Поддавшись уговорам, пострадавший пошел в отделение сотовой связи «Связной» и отправил на надиктованные номера карт 2 330 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по четвёртой части 159 статьи УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).