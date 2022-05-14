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    Пенсионер из Ленобласти отдал псевдосотрудникам банка более 2,3 млн рублей

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    4 комментария

    Пожилой житель Ленобласти доверился телефонным мошенникам и лишился более 2,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

    Как стало известно «Фонтанке» 14 мая, накануне днём в полицию обратился 70-летний пенсионер из Выборга. Он заявил, что в период с 9 по 13 мая ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником безопасности ПАО «Почта Банк». Он убедил собеседника, что с его счётом происходят какие-то мошеннические действия. Чтобы не произошло ничего страшного, деньги нужно перевести на резервный счёт.

    Поддавшись уговорам, пострадавший пошел в отделение сотовой связи «Связной» и отправил на надиктованные номера карт 2 330 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по четвёртой части 159 статьи УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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    Комментарии (4)

    zavval
    А сотрудникам без разницы, кто, куда и сколько отправляет. Может, еще и бонус получают от комиссии, которая в "связном" составляет 1.5 - 2% от суммы перевода.
    AlexZZZ
    Т.е. он снял кэш с счета и в Связном сделал перевод кэша на другой счёт?
    Если так, то это гипноз крутой :))))
    yulyashik
    Интересно а сотрудники в Связном куда смотрели?
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