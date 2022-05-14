Скончался член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин

Умер член президентского Совета по правам человека и глава комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин. Об этом 14 мая в социальных сетях написала его коллега Ева Меркачёва.



«Сегодня ночью ушёл от нас великий подвижник, истинный правозащитник Андрей Бабушкин. Он, пожалуй, больше всех сделал все возможное для заключённых и не только. Он помогал всем, абсолютно. Он всех любил, всех жалел. Он сердце и всего себя отдал людям. Светлая память!» — написала она.



Андрею Бабушкину было 58 лет. Накануне его госпитализировали в тяжелом состоянии с осложнением заболевания. Общественник входил в состав СПЧ с 2012 года.

