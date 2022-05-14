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    Скончался член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин

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    4 комментария

    Умер член президентского Совета по правам человека и глава комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин. Об этом 14 мая в социальных сетях написала его коллега Ева Меркачёва.

    «Сегодня ночью ушёл от нас великий подвижник, истинный правозащитник Андрей Бабушкин. Он, пожалуй, больше всех сделал все возможное для заключённых и не только. Он помогал всем, абсолютно. Он всех любил, всех жалел. Он сердце и всего себя отдал людям. Светлая память!» — написала она.

    Андрею Бабушкину было 58 лет. Накануне его госпитализировали в тяжелом состоянии с осложнением заболевания. Общественник входил в состав СПЧ с 2012 года.

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    Комментарии (4)

    hyperborean
    ... его ждали у врат Рая. Земля пухом
    howo
    «Призываю всех, у кого нет медотводов, последовать моему примеру и сделать прививку» Но вероятно это просто совпадение.
    zlopopik
    Земля пухом.
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