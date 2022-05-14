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    Боевые действия на Украине

    Супермаркет загорелся после обстрела в Донецке. Также пострадала женщина

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    1 комментарий

    Снаряд прилетел в донецкий супермаркет «Изюм» в ходе обстрела с украинской стороны. Об этом 14 мая рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

    «В Петровском районе зафиксировано прямое попадание в супермаркет «Изюм», спровоцировавшее возгорание здания. Также повреждено остекление окон в домах 31 и 35а («Первый республиканский супермаркет»)», — написал он в своем телеграм-канале и опубликовал видео, на котором показан серьезный пожар.

    автор видео: Алексей Кулемзин / Telegram

    Он уточнил, что на улице Щипачёва, 16, горят складские помещения магазина.

    По его словам, также пострадали несколько жилых домов на площади Победы. В результате обстрела осколочное ранение получила женщина 1952 года рождения.

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    Комментарии (1)

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    Снаряд летел так медленно, что все засекли откуда он летел?
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