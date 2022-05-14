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    Полицейские в Петербурге ищут злоумышленника, укравшего авто более чем за 5 млн рублей

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    3 комментария

    Петербурженка на ночь оставила машину у дома в Приморском районе, а наутро не смогла её найти. Похитителя авто стоимостью более 5 млн рублей ищут правоохранители.

    Как стало известно «Фонтанке» 14 мая, накануне утром в полицию обратилась 50-летняя жительница Дибуновской улицы. Она заявила, что с 17:00 12 мая до 11:10 следующего дня неизвестный похитил чёрный Hyundai Genesis, который был припаркован на Ольховой улице, 20.

    Отмечается, что машина принадлежит «ВТБ Лизинг» и застрахована по каско до декабря 2022 года. Ущерб оценивается в 5 555 851 рубль. Возбуждено уголовное дело по четвёртой части 158-й статьи УК РФ (кража в особо крупном размере).

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    Комментарии (3)

    TheBest
    Пользуется спросом у бывших владельцев мерсов и бэх
    274655793
    Счас сплотимся,и пойдем искать.
    Mazzzz
    Событие
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