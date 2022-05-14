Полицейские в Петербурге ищут злоумышленника, укравшего авто более чем за 5 млн рублей

Петербурженка на ночь оставила машину у дома в Приморском районе, а наутро не смогла её найти. Похитителя авто стоимостью более 5 млн рублей ищут правоохранители.



Как стало известно «Фонтанке» 14 мая, накануне утром в полицию обратилась 50-летняя жительница Дибуновской улицы. Она заявила, что с 17:00 12 мая до 11:10 следующего дня неизвестный похитил чёрный Hyundai Genesis, который был припаркован на Ольховой улице, 20.



Отмечается, что машина принадлежит «ВТБ Лизинг» и застрахована по каско до декабря 2022 года. Ущерб оценивается в 5 555 851 рубль. Возбуждено уголовное дело по четвёртой части 158-й статьи УК РФ (кража в особо крупном размере).

