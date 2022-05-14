Подозреваемый в обмане петербургской бабушки попался в Москве. Схема стандартная: звонок на 300 тысяч

Петербургский главк полиции отчитался о поимке одного из возможных участников схемы телефонного мошенничества. Пострадала от действий обманщиков пенсионерка из Купчино.
Как рассказали 14 мая в пресс-службе ГУ МВД, с заявлением в правоохранительные органы 87-летняя жительница Софийской улицы обратилась 10-го числа. По ее словам, в то утро ей на домашний телефон позвонила некая женщина, которая представилась супругой ее внука, и рассказала, что якобы попала в аварию и теперь ей нужна срочная дорогостоящая операция.
За деньгами для «родственницы» спустя три часа пришел незнакомый мужчина, которому старушка и отдала 300 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого, 24-летнего «курьера», сотрудники уголовного розыска Северной столицы задержали вечером 12 мая в Москве на Павелецкой площади.