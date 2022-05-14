    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 12

    5 м/с, зап

    751мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.78eur65.79
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Подозреваемый в обмане петербургской бабушки попался в Москве. Схема стандартная: звонок на 300 тысяч

    2407
    2 комментария

    Петербургский главк полиции отчитался о поимке одного из возможных участников схемы телефонного мошенничества. Пострадала от действий обманщиков пенсионерка из Купчино.

    Как рассказали 14 мая в пресс-службе ГУ МВД, с заявлением в правоохранительные органы 87-летняя жительница Софийской улицы обратилась 10-го числа. По ее словам, в то утро ей на домашний телефон позвонила некая женщина, которая представилась супругой ее внука, и рассказала, что якобы попала в аварию и теперь ей нужна срочная дорогостоящая операция.

    За деньгами для «родственницы» спустя три часа пришел незнакомый мужчина, которому старушка и отдала 300 тысяч рублей.

    Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого, 24-летнего «курьера», сотрудники уголовного розыска Северной столицы задержали вечером 12 мая в Москве на Павелецкой площади.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    hohloma
    Снова эти "нищие" бабушки России)))
    Леонтий
    Вечный бизнес.Не то что бабку,высших чиновников разводят.Страшно подумать, кого ещё и на что развести могут.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close