Заболеваемость ковидом в Петербурге держится на одном уровне. А по России чуть подросла

В России за последние сутки выявили 5 047 случаев коронавируса, что немногим больше, чем было накануне (4 896). Об этом 14 мая говорится в данных оперштаба.
Выздоровели в стране за сутки 7 378 пациентов, скончались 107. В больницы попали 2 498 человек (вчера говорилось о 2 506). Всего с начала пандемии в РФ было обнаружено 18 255 337 случаев ковида, число летальных исходов достигло 377 571.
Петербург на втором месте по новым инфицированным, в Северной столице 315 подтвержденных диагнозов за день (накануне было 337). Заболеваемость на уровне чуть более 300 человек держится в городе всю неделю. Госпитализированы за вчера 135 человек, выздоровели 424, а умерли 13.
Первую строчку в суточном рейтинге ковида занимает Москва (402 случая). На третьем месте Подмосковье (246).