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    COVID-19

    Заболеваемость ковидом в Петербурге держится на одном уровне. А по России чуть подросла

    1978
    2 комментария

    В России за последние сутки выявили 5 047 случаев коронавируса, что немногим больше, чем было накануне (4 896). Об этом 14 мая говорится в данных оперштаба.

    Выздоровели в стране за сутки 7 378 пациентов, скончались 107. В больницы попали 2 498 человек (вчера говорилось о 2 506). Всего с начала пандемии в РФ было обнаружено 18 255 337 случаев ковида, число летальных исходов достигло 377 571.

    Фото: «Стопкоронавирус.рф»
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    Петербург на втором месте по новым инфицированным, в Северной столице 315 подтвержденных диагнозов за день (накануне было 337). Заболеваемость на уровне чуть более 300 человек держится в городе всю неделю. Госпитализированы за вчера 135 человек, выздоровели 424, а умерли 13.

    Первую строчку в суточном рейтинге ковида занимает Москва (402 случая). На третьем месте Подмосковье (246).

    Фото: «Стопкоронавирус.рф»

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    Комментарии (2)

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    Раньше госпитализация составляла 10%. Почему сейчас 50%? Только не надо мне втирать, что вирус стал таким страшным, что всех надо госпитализировать. Кто-то не хочет потерять ковидные прибавки?
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