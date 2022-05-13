Двое пострадали в аварии на КАД у съезда на Косыгина. Мужчина ждал помощи, лёжа на асфальте

Как минимум два человека получили травмы в ДТП на петербургской кольцевой автодороге у развязки с Колтушским шоссе 13 мая. Через два часа после аварии проезд по-прежнему затруднён.



Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и области, незадолго до восьми часов вечера на внутреннем кольце КАД, не доезжая 500 метров до съезда на проспект Косыгина, столкнулись «Киа», «Хёндэ» и «Шкода». По предварительным данным, пострадали два человека.

Проезжавший место аварии водитель видел на асфальте мужчину, он лежал посреди дороги.