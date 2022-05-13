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    Баскетбольный «Зенит» впервые вышел в финал Единой лиги ВТБ

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    Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился четвертый матч полуфинала Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа. Встреча проходила 13 мая в Казани.

    Петербуржцы выиграли со счетом 75:69 (17:18, 23:19, 17:16, 18:16).

    Самым результативным игроком матча в «Зените» стал Джордан Лойд, набравший 22 очка. У казанцев отличился Лоренцо Браун с 22 очками.

    Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3–1 в пользу «Зенита». Сине-бело-голубые впервые в своей истории вышли в финал Единой лиги ВТБ. В решающем противостоянии они сыграют с ЦСКА.

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