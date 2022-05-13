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    Капот всмятку и хромой «Хавал»: двое организовали пробку на Каменноостровском мосту

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    Двое не разъехались на главном проспекте Петроградской стороны в Петербурге и собрали пробку на весь Каменный остров вечером 13 мая.

    Как сообщил «Фонтанке» читатель, объезжать ДТП приходится перед Каменноостровским мостом. Плотно на Песочной набережной, по Каменноостровскому проспекту движение ограничено почти до Ушаковского моста.

    читатель «Фонтанки» Денис

    По информации с «Яндекс.Карт», авария произошла немногим позже половины девятого вечера. У одного из участников смят капот, «Хавал» припал на переднее колесо. На видео видно, что в машине сработали подушки безопасности. На месте продолжают работу спасатели и сотрудники ДПС.

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    В УГИБДД по Петербургу и области уточнили, что в ДТП пострадало только железо.

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