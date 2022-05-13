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    Мужчину увезли в больницу после пожара на Народной

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    Дюжина пожарных тушила квартирный пожар в Невском районе Петербурга 13 мая. Без пострадавших не обошлось.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Народной улице, 73, поступил на пульт дежурного в 19:46. Приехавшие на место спасатели обнаружили очаг в одной из комнат двухкомнатной квартиры в девятиэтажке.

    Обгорели десять квадратных метров, медицинская помощь потребовалась мужчине.

    «В 20:04 пожар ликвидирован. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

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