Мужчину увезли в больницу после пожара на Народной

Дюжина пожарных тушила квартирный пожар в Невском районе Петербурга 13 мая. Без пострадавших не обошлось.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Народной улице, 73, поступил на пульт дежурного в 19:46. Приехавшие на место спасатели обнаружили очаг в одной из комнат двухкомнатной квартиры в девятиэтажке.
Обгорели десять квадратных метров, медицинская помощь потребовалась мужчине.
«В 20:04 пожар ликвидирован. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.