«Мы с дочерью учимся договариваться и лучше понимать друг друга». Как в Петербурге спасают семьи

Помочь оказавшейся в трудной ситуации семье с маленькими детьми не развалиться, ребёнку не остаться без родителей, а родителям — не лишиться ребёнка. Это основная задача петербургской некоммерческой организации «Партнёрство каждому ребёнку».



Фото: https://proprikol.ru/ Поделиться Поделиться





15 мая в мире отметят Международный день семей. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1994 году, а его целью стало не только напоминать о семейных ценностях, но и привлекать внимание к проблемам, с которыми сталкиваются семьи в разных странах. В преддверии праздника специалисты АНО «Партнёрство каждому ребёнку» рассказали «Фонтанке», как удаётся найти выход из тупиковых порой ситуаций, сделать так, чтобы ребёнок не оказался в казённом учреждении и чтобы родители научились слышать и понимать своих детей.



Семья — это то, с чего начинается наша жизнь. Именно в семье закладываются базовые представления ребёнка о мире, об отношениях с окружающими и с самим собой, формируется ощущение безопасности и защищенности, чувство привязанности. Однако для детей, чья семья попала в кризисную ситуацию, первые годы жизни могут сложиться совсем иначе. Когда из-за возникших обстоятельств родители не могут заботиться о ребёнке, возникает риск потери ребёнком семьи.

Чтобы не допустить даже временного разлучения детей с родителями, предотвратить их размещение в интернатных учреждениях и помочь семьям справиться с трудностями, в АНО «Партнерство каждому ребенку» была создана «Служба активной семейной поддержки».

Папа-одиночка

Два года назад жена Андрея умерла, оставив его с трёхлетней дочкой на руках. Стресс от потери не прошёл бесследно: у мужчины начались серьезные проблемы со здоровьем. Настолько, что он больше не мог заботиться о ребёнке. Дочь Лену приютили соседи, а родственники обратились в АНО «Партнёрство каждому ребёнку» с просьбой о помощи.



Специалисты выехали в семью вовремя: Андрея они застали в критическом состоянии. Несколько дней врачи в буквальном смысле вытаскивали папу Лены с того света. И им удалось: медленно, но верно состояние мужчины стабилизировалось, хотя ему предстояла длительная реабилитация.

Как только отец смог подписать необходимые документы, Лену временно разместили в подобранную специально для неё профессиональную семью. Девочку приняли тепло, так что застенчивая малышка вскоре подружилась со всеми домочадцами, включая кошку.

Профессиональная семья — это услуга, которая играет очень важную роль в работе «Службы активной семейной поддержки». Профессиональные родители — это люди, прошедшие строгий отбор и подготовку. У себя дома в семейной обстановке они ухаживают за детьми, родители которых временно не могут исполнять свои обязанности. Профессиональная семья оказывает ещё и своеобразный «терапевтический эффект», не только уберегая ребёнка от попадания в казённое учреждение, но и смягчая последствия потрясения от разлуки с родными.



«В первое время пребывания Лены в профессиональной семье меня тревожило её эмоциональное состояние: она плакала, скучала, хотя мы постоянно созванивались по телефону. Но время шло, и я видел, что дочка адаптируется, чувствует себя лучше. Опасения сменились чувством огромной благодарности за то, что мой ребёнок не попал в детский дом и оказался в таких заботливых руках», — признается папа Андрей.

Специалисты «Партнёрства каждому ребёнку» регулярно навещали Лену, чтобы убедиться: психологическое состояние девочки действительно улучшается. К работе подключили психологов.

Андрей добросовестно выполнил все предписания медиков, выписался, и вскоре Лена вернулась к отцу.

«Спустя несколько месяцев, у нас всё хорошо, — говорит папа. — Благодаря помощи психологов «Партнёрства каждому ребёнку», мы учимся договариваться и лучше понимать друг друга. Я счастлив, потому что мой ребенок со мной!»

Не только неблагополучные семьи

Вопреки расхожему мнению, в трудную жизненную ситуацию попадают не только неблагополучные семьи. Разрушить привычный уклад жизни могут самые разные события: болезнь или смерть кого-то из членов семьи, развод, рождение ребёнка с инвалидностью, потеря работы и другие обстоятельства.



Это может лишить ребёнка необходимых ухода и заботы, создать угрозу его разлучения с семьей и размещения в интернат. Для эмоционального и физического развития детей, особенно в возрасте от 0 до 3 лет, подобный опыт может иметь крайне негативные последствия. И дело вовсе не в условиях проживания в интернате, говорят специалисты АНО.

В первые годы жизни для ребёнка чрезвычайно важны постоянный контакт, устойчивая эмоциональная и тактильная связь со значимым взрослым — близким, доступным, тёплым. Работая с десятками детей, сотрудники интернатных учреждений просто физически не имеют возможности такую связь обеспечить. В результате у ребёнка могут формироваться значительные (и чем дольше разлука с родными — тем более выраженные) нарушения на телесном, когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях. Это приводит к развитию тревожности, депрессии, к замкнутости, недоверию и т. д.

По данным Минздрава РФ, отставание в физическом развитии фиксируется более чем у половины воспитанников детских домов, в психическом — более чем у 80 % .



Статистика не оставляет сомнений: сохранение безопасного, а главное, родного окружения для ребёнка — приоритет в работе с семьями в трудной жизненной ситуации.

Алгоритм помощи

По словам директора АНО «Партнёрство каждому ребёнку» Юлии Гонтаренко, в «Службу активной семейной поддержки» обращаются и родители, и организации.

«Оценив ситуацию по телефону, специалисты как можно быстрее выезжают в семью, чтобы провести диагностику. Бывают ситуации, когда нужно экстренно реагировать — например, обеспечить ребёнку безопасность или питание. В остальных случаях команда детально изучает всю информацию и совместно с родителями составляет план помощи. Это могут быть консультации по всем вопросам, связанным с детьми, помощь с документами, сопровождение в организации, психологическое консультирование, помощь в организации быта для ребёнка, представление интересов семьи в органах и учреждениях, поиск вариантов временного проживания для мамы с ребёнком, помощь в получении медицинских и реабилитационных услуг. Словом, мы делаем всё, что нужно, чтобы ребёнок оставался с родителями, был в безопасности и благополучно развивался», — рассказывает Юлия Гонтаренко,



Цифры и люди

Всего за 2021 год:

— на сопровождении в «Службе активной семейной поддержки» находились 120 детей из 50 семей;

— 79 детей избежали разлучения с родителями;

— 12 детей вернулись в родные семьи;

— 12 раз дети временно размещались в профессиональных семьях, а затем возвращались в кровные семьи;

— 92 ребенка из 31 семьи получили разовую гуманитарную помощь.

Если вы или ваши знакомые попали в трудную жизненную ситуацию, с которой сложно справиться самостоятельно, — обратитесь за помощью в «Службу активной семейной поддержки» по телефону (812) 431–04–61, по почте info@p4ec.ru или заполнив заявку на сайте АНО «Партнёрство каждому ребёнку».