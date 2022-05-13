Члена банды Басаева и Хаттаба будут судить за нападение на военных у станицы Червленной

В Северо-Кавказском федеральном округе завершили расследование дела против Романа Гакаева — уроженца Чечни, члена банды Басаева и Хаттаба. Его обвиняют в посягательстве на жизнь военнослужащих в 1999 году.



Как сообщает 13 мая пресс-служба Следственного комитета РФ, дело против Гакаева направлено в суд. По версии следствия, он вступил в банду в середине 1999 года, а в октябре участвовал в нападении на российских военнослужащих в районе станицы Червленной.



4 октября 1999 года в районе станицы Червлённой Шелковского района Чечни на войсковую часть 34605 Вооруженных сил РФ, выполнявшую боевую задачу, напали участники незаконных вооруженных формирований, входивших в отряды Басаева и Хаттаба. Погибли 15 военных, пострадали 28.

