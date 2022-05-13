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    Петр Верзилов* обжаловал «слишком маленький» штраф по закону об иноагентах. Увеличивать сумму суд отказался

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    Московский городской суд не стал увеличивать штраф издателю «Медиазоны»* (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) Петру Верзилову* (также признан в РФ иноагентом) по делу о неисполнении обязанности иностранного агента (статья 19.34.1 КоАП РФ). Подробности судебного разбирательства 13 мая опубликовал в своем телеграм-канале руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

    Верзилов посчитал назначенный ему штраф в размере 1,5 тысячи рублей «слишком маленьким». «Дело в том, что санкция части 1 статьи 19.34.1 КоАП безальтернативно предполагает наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Суд по своей инициативе может назначить наказание ниже низшего, но не менее половины минимальной планки, то есть 5 000 рублей», — пояснил Чиков.

    Судья Мосгорсуда Юлия Притула с этим аргументом не согласилась и оставила решение своих коллег в силе.

    *Издание «Медиазона» и его издатель Петр Верзилов внесены Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов.

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