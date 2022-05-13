Семак точно остается в «Зените». Его контракт продлен на год

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» продолжит тренировать команду еще минимум на год. Об этом 46-летний специалист заявил 13 мая во время пресс-конференции перед игрой со «Спартаком».



«Что касается моего контракта, тот пункт, который был в контракте (о продлении на один год. — Прим. ред.), активирован. По поводу дальнейшего — сядем и обсудим, думаю, ближе к концу сезона. Желание обсудить мое будущее у руководства есть, у меня тоже есть. Поговорим-подумаем», — заявил Семак.



В то же время ряд источников сообщили, что в настоящее время стороны обсуждают возможность подписания нового полноценного соглашения на следующие несколько лет. Телеграм-канал ZenitCafe и сайт Metaratings.ru утверждают, что речь может идти минимум о трехлетнем контракте.

