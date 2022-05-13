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    Семак точно остается в «Зените». Его контракт продлен на год

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    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» продолжит тренировать команду еще минимум на год. Об этом 46-летний специалист заявил 13 мая во время пресс-конференции перед игрой со «Спартаком».

    «Что касается моего контракта, тот пункт, который был в контракте (о продлении на один год. — Прим. ред.), активирован. По поводу дальнейшего — сядем и обсудим, думаю, ближе к концу сезона. Желание обсудить мое будущее у руководства есть, у меня тоже есть. Поговорим-подумаем», — заявил Семак.

    В то же время ряд источников сообщили, что в настоящее время стороны обсуждают возможность подписания нового полноценного соглашения на следующие несколько лет. Телеграм-канал ZenitCafe и сайт Metaratings.ru утверждают, что речь может идти минимум о трехлетнем контракте.

    Напомним, что под руководством Сергея Семака «Зенит» выиграл четыре чемпионства подряд.

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