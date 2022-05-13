Экс-сотрудник ФСБ приговорен к 13 годам строгого режима за госизмену

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 13 годам колонии строгого режима экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Казакова. Его признали виновным в госизмене, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.



Кроме того, Казаков оштрафован на 300 тысяч рублей и лишен воинского звания «подполковник запаса».



Дело слушалось в закрытом режиме в связи с секретностью материалов. Источник информагентства рассказал, что свою вину подсудимый полностью признал, однако в ходе судебного следствия давать показания по обстоятельствам дела отказался.

