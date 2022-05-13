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    Экс-сотрудник ФСБ приговорен к 13 годам строгого режима за госизмену

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    Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 13 годам колонии строгого режима экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Казакова. Его признали виновным в госизмене, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

    Кроме того, Казаков оштрафован на 300 тысяч рублей и лишен воинского звания «подполковник запаса».

    Дело слушалось в закрытом режиме в связи с секретностью материалов. Источник информагентства рассказал, что свою вину подсудимый полностью признал, однако в ходе судебного следствия давать показания по обстоятельствам дела отказался.

    Как уточняет ТАСС, приговор был оглашен еще 28 апреля. Казаков признан виновным в том, что он, «пользуясь секретными сведениями, известными по службе, передал их иностранной разведке за вознаграждение, чем нанес существенный ущерб интересам РФ».

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