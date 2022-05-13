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    На Ржевке тушат пожар в здании, где находится хлебозавод

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    В Красногвардейском районе полыхает здание, где, судя по данным «Яндекса», располагается хлебозавод «Ржевка-хлеб». Пожару уже присвоили номер 1БИС.

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    Как рассказали 13 мая в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании поступило около трех часов дня, дополнительный номер ему присвоили буквально через 10 минут. Горит одноэтажное, каркасно-металлическое здание на Челябинской улице, 2. На звонок «Фонтанки» на предприятии не ответили.

    Огонь охватил 50 квадратных метров, с ним борются 22 спасателя и 5 машин. Сведений о пострадавших не поступало.

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