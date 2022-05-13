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    В Петербурге суд вынес приговор мужчине, прокатившему пристава на капоте

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    Красносельский районный суд огласил приговор в отношении Романа Жердева, признанного виновным в применении насилия к представителю власти. Подробности 13 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    История произошла в октябре прошлого года на проспекте Героев. В семь утра судебный пристав пытался изъять арестованный «Опель Антара», принадлежащий Жердеву. Автовладелец попробовал скрыться, но сотрудник не сдался и прыгнул на капот, схватившись за него руками. Нарушитель вывернул руль, и на повороте пристав слетел, ударившись об асфальт.

    Судом было установлено, что Жердев ранее не судим, вину признал, раскаялся, на учетах не состоит, по месту жительства и по последнему месту работы характеризуется положительно, воспитывает ребенка, содержит болеющую супругу. Мужчина извинился перед приставом, тот извинения принял и не настаивал на строгом наказании.

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год, а также взыскал в пользу потерпевшего 40 000 рублей.

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