Спасатели нашли тело туриста из Петербурга, который выпал из лодки на реке в Алтае

Турист из Петербурга погиб во время сплава по реке Аргут в Алтайском крае. Его тело искали несколько дней.



Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, 7 мая на пороге «Прорыв Сапожникова» в Кош-Агачском районе из лодки выпал петербуржец 1984 года рождения. Сообщение об этом в МЧС поступило только 10-го числа от оперативного дежурного Пограничного управления ФСБ. Известно, что туристическая группа, в составе которой был путешественник, не зарегистрирована.