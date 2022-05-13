Спасатели нашли тело туриста из Петербурга, который выпал из лодки на реке в Алтае

Турист из Петербурга погиб во время сплава по реке Аргут в Алтайском крае. Его тело искали несколько дней.
Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, 7 мая на пороге «Прорыв Сапожникова» в Кош-Агачском районе из лодки выпал петербуржец 1984 года рождения. Сообщение об этом в МЧС поступило только 10-го числа от оперативного дежурного Пограничного управления ФСБ. Известно, что туристическая группа, в составе которой был путешественник, не зарегистрирована.
На следующий день, 11 мая, на место вылетел вертолет МИ-8 МТВ со спасателями, им удалось найти мертвого мужчину в 7 км ниже по течению от устья реки Юнгур. Его труп эвакуировали и передали правоохранительным органам. Улаганский межрайонный следственный отдел СКР начал проверку.