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    Спасатели нашли тело туриста из Петербурга, который выпал из лодки на реке в Алтае

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    1 комментарий

    Турист из Петербурга погиб во время сплава по реке Аргут в Алтайском крае. Его тело искали несколько дней.

    Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, 7 мая на пороге «Прорыв Сапожникова» в Кош-Агачском районе из лодки выпал петербуржец 1984 года рождения. Сообщение об этом в МЧС поступило только 10-го числа от оперативного дежурного Пограничного управления ФСБ. Известно, что туристическая группа, в составе которой был путешественник, не зарегистрирована.

    На следующий день, 11 мая, на место вылетел вертолет МИ-8 МТВ со спасателями, им удалось найти мертвого мужчину в 7 км ниже по течению от устья реки Юнгур. Его труп эвакуировали и передали правоохранительным органам. Улаганский межрайонный следственный отдел СКР начал проверку.

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    Комментарии (1)

    angel of death
    красивые места, я бы там погулял бы...
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