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    Дёрнуть «пердулу» у «лоха». В Петербурге вынесен приговор группе жуликов, воровавших у иностранных туристов

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    5 комментариев

    Куйбышевский районный суд 13 мая огласил приговор в отношении Гайрата Дадаева, Шарифджона Додоева, Ивана Приходько и Владимира Юрченко, обвиняемых в кражах.

    Суд установил, что Дадаев, не имея легального источника дохода, в августе 2019 года создал организованную группу для кражи имущества у туристов. ОПГ действовала до 5 января 2020 года. Участники использовали свой язык. Объединённая пресс-служба судов Петербурга приводит примеры: «бегать», «делать», «работать», то есть совершать хищения; «пердула» — похищенная банковская карта; «лох» — человек, у которого можно совершить хищение; «лопата» — портмоне; «дойч» — суматоха, паника; «бузо», «краснопёрые»; «пропыль» — похищенный кошелёк; «офис» — бильярд-клуб; «картинка» — предмет, конструктивно предназначенный для того, чтобы закрывать руку в момент извлечения имущества из ручной клади или одежды. Только к Дадаеву все участники обращались по имени. По отношению к остальным использовались клички.

    Группе вменяли августовскую кражу у входа в отель «Достоевский». Сумки и карманы брали в прицел у выходящих из автобуса туристов. Так, гражданин Бельгии попал в искусственную толкучку и лишился портмоне, где лежали 100 евро.

    Также фигурантами был совершён ряд аналогичных преступлений, где всем потерпевшим был причинён моральный вред и ущерб. Суммы были небольшие и делились между мужчинами. В суде доказаны эпизоды с кражей семи, трёх и шестнадцати тысяч рублей.

    В итоге Дадаев получил 4 года условно с испытательным сроком 3 года, Додоев — на полгода меньше, Юрченко — 3 года условно, Приходько — 2,5.

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    Комментарии (5)

    OttoVonNasmorck
    Хрюканина нефильтрованная.
    Black Fox
    Названия статей у Фонтанки, как отдельный вид искусства 🤣🤣🤣
    Jan Georg
    А почему условно? Они же крали по настоящему, а не условно.
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