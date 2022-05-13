ФСБ сообщила, что задержанный за подготовку теракта в Сочи хотел убить более 50 человек

В Сочи задержали россиянина 1991 года рождения, планировавшего устроить теракт в одном из торгово-развлекательных центров города и убить более 50 человек. Об этом 13 мая сообщили в ФСБ и сам мужчина на допросе, передает ТАСС.

«Хотел совершить теракт 9 мая, хотел убить более 50 человек из револьвера», — сказал россиянин.



В ходе допроса он рассказал, что является сторонником нацизма и движения «Колумбайн»*.

