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    ФСБ сообщила, что задержанный за подготовку теракта в Сочи хотел убить более 50 человек

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    14 комментариев

    В Сочи задержали россиянина 1991 года рождения, планировавшего устроить теракт в одном из торгово-развлекательных центров города и убить более 50 человек. Об этом 13 мая сообщили в ФСБ и сам мужчина на допросе, передает ТАСС.

    «Хотел совершить теракт 9 мая, хотел убить более 50 человек из револьвера», — сказал россиянин.

    В ходе допроса он рассказал, что является сторонником нацизма и движения «Колумбайн»*.

    Сотрудники правоохранительных органов по месту жительства задержанного изъяли, по данным ТАСС, револьвер с боеприпасами, гранату Ф-1, холодное оружие и рукописную схему планируемого преступления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

    *Движение «Колумбайн» признано террористическим и запрещено в РФ.

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    Комментарии (14)

    Инкогнито2021
    Убедительно врут :)))
    196892787
    Теперь кто-то из них станет неонацистом.
    196892787
    На Украине теперь много людей, у которых погибли дети и близкие люди, и погибли от рук российских граждан.. Которым нечего терять и жить не хочется.
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