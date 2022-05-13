В Петербурге у автопроизводителя отсудили 33 млн рублей за некачественную KIA

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрел иск о защите прав потребителя к калининградскому автопроизводителю. Истец обнаружил дефект в купленной KIA, но не смог отремонтировать ее по гарантии из-за неправильно указанного пробега. В итоге компании придется раскошелиться на многомиллионные неустойку и штраф.

Владелец автомобиля KIA KN Quoris подал в суд на выпустившее его ООО «Эллада Интертрейд», сообщает 13 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчина приобрел свою KIA в мае 2021 года, и в течение гарантийного срока в машине при отсутствии удара сработала система безопасности передних подголовников. В июне владелец обратился в официальный дилерский центр для устранения проблемы, но ему было отказано из-за неверного внесения в базу дилером пробега автомобиля.