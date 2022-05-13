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    В Петербурге у автопроизводителя отсудили 33 млн рублей за некачественную KIA

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    2 комментария

    Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрел иск о защите прав потребителя к калининградскому автопроизводителю. Истец обнаружил дефект в купленной KIA, но не смог отремонтировать ее по гарантии из-за неправильно указанного пробега. В итоге компании придется раскошелиться на многомиллионные неустойку и штраф.

    Владелец автомобиля KIA KN Quoris подал в суд на выпустившее его ООО «Эллада Интертрейд», сообщает 13 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчина приобрел свою KIA в мае 2021 года, и в течение гарантийного срока в машине при отсутствии удара сработала система безопасности передних подголовников. В июне владелец обратился в официальный дилерский центр для устранения проблемы, но ему было отказано из-за неверного внесения в базу дилером пробега автомобиля.

    Тогда мужчина обратился в суд и попросил взыскать с автопроизводителя стоимость машины 6 594 400 рублей, почти 15,5 миллиона рублей неустойки, 150 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф и 100 тысяч рублей за расходы на услуги представителя. Взыскать неустойку, начисленную на стоимость автомобиля, он попросил из ставки 1 % за каждый день неисполненного обязательства. Ответчик просил в иске отказать, указывая, что производственный характер дефекта не доказан, а также уменьшить сумму неустойки.

    Провели судебную экспертизу, и она выявила нештатное срабатывание в KIA системы пассивной безопасности, а именно активных подголовников, а также нарушение светоотражающего покрытия на внутренней поверхности заднего левого фонаря, притом что его корпус цел. Причиной в обоих случаях стали производственные дефекты. Каких-либо признаков имитации производственного характера дефектов для сокрытия внешнего воздействия эксперты не нашли. Пробег машины не корректировался, следов кузовного ремонта или устранения последствий ДТП на ней тоже не обнаружили. Рыночная стоимость KIA соответствовала указанной истцом.

    Суд отметил, что неверное указание пробега дилером на фактическое состояние машины не влияет и не прекращает гарантийных обязательств, и удовлетворил иск. С компании-производителя взыскали стоимость KIA, запрошенную истцом неустойку, компенсацию расходов на представителя, почти 23 тысячи рублей госпошлины, 100 тысяч рублей моральной компенсации и более 11 миллионов рублей штрафа. Общая сумма составила 33 409 803 рубля. Также суд постановил взыскивать неустойку из расчета однопроцентной ставки за каждый день неисполненного обязательства, пока оно не будет исполнено.

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    Комментарии (2)

    Boris_93*1
    Да скорее всего так покарали за "трюк" дилера с внесением в базу заведомо недостоверного пробега как причину для отказа по гарантии - от такой наглости суд впечатлился и создал вполне себе прецедент :)
    lamer
    Активные подголовники как элемент пассивной безопасности. Это шЫдЭвр!
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