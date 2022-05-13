В Петербурге у автопроизводителя отсудили 33 млн рублей за некачественную KIA

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрел иск о защите прав потребителя к калининградскому автопроизводителю. Истец обнаружил дефект в купленной KIA, но не смог отремонтировать ее по гарантии из-за неправильно указанного пробега. В итоге компании придется раскошелиться на многомиллионные неустойку и штраф.
Владелец автомобиля KIA KN Quoris подал в суд на выпустившее его ООО «Эллада Интертрейд», сообщает 13 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчина приобрел свою KIA в мае 2021 года, и в течение гарантийного срока в машине при отсутствии удара сработала система безопасности передних подголовников. В июне владелец обратился в официальный дилерский центр для устранения проблемы, но ему было отказано из-за неверного внесения в базу дилером пробега автомобиля.
Тогда мужчина обратился в суд и попросил взыскать с автопроизводителя стоимость машины
Провели судебную экспертизу, и она выявила нештатное срабатывание в KIA системы пассивной безопасности, а именно активных подголовников, а также нарушение светоотражающего покрытия на внутренней поверхности заднего левого фонаря, притом что его корпус цел. Причиной в обоих случаях стали производственные дефекты. Каких-либо признаков имитации производственного характера дефектов для сокрытия внешнего воздействия эксперты не нашли. Пробег машины не корректировался, следов кузовного ремонта или устранения последствий ДТП на ней тоже не обнаружили. Рыночная стоимость KIA соответствовала указанной истцом.
Суд отметил, что неверное указание пробега дилером на фактическое состояние машины не влияет и не прекращает гарантийных обязательств, и удовлетворил иск. С компании-производителя взыскали стоимость KIA, запрошенную истцом неустойку, компенсацию расходов на представителя, почти 23 тысячи рублей госпошлины, 100 тысяч рублей моральной компенсации и более 11 миллионов рублей штрафа. Общая сумма составила