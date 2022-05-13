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    В Петербурге раскрыли кражу 30 печей-буржуек. На них позарился сотрудник железнодорожного депо

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    1 комментарий

    В Петербурге из железнодорожного депо украли 30 печей-буржуек — набралось почти на 200 тысяч рублей. Выяснилось, что злоумышленником был молодой сотрудник организации.

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    О схеме 22-летнего нарушителя рассказали 13 мая в пресс-службе Управления МВД на транспорте по Петербургу и области. Он договорился с водителем грузовой машины и грузчиками, вывез буржуйки из депо и продал их. Соучастники не знали, что происходит что-то неладное: мужчина воспользовался служебным положением.

    Теперь молодой человек — фигурант уголовного дела о краже и находится под подпиской о невыезде.

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    Комментарии (1)

    kobr
    Интересно зачем они ему понадобились? На лом или по прямому назначению использовать?)))
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