В Петербурге раскрыли кражу 30 печей-буржуек. На них позарился сотрудник железнодорожного депо

В Петербурге из железнодорожного депо украли 30 печей-буржуек — набралось почти на 200 тысяч рублей. Выяснилось, что злоумышленником был молодой сотрудник организации.

О схеме 22-летнего нарушителя рассказали 13 мая в пресс-службе Управления МВД на транспорте по Петербургу и области. Он договорился с водителем грузовой машины и грузчиками, вывез буржуйки из депо и продал их. Соучастники не знали, что происходит что-то неладное: мужчина воспользовался служебным положением.



Теперь молодой человек — фигурант уголовного дела о краже и находится под подпиской о невыезде.