Резкий рост нефтегазовых доходов позволил России за 4 месяца на четверть увеличить расходы бюджета

За первые четыре месяца 2022 года расходы федерального бюджета России выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовал резкий рост доходов от нефтегазового экспорта, заявил 13 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на совещании о ходе исполнения федерального бюджета.
«Ситуация с доходами также позволила увеличить и расходы. Они выросли почти на четверть относительно аналогичного периода прошлого года», — сказал премьер (цитата по «Интерфакс»).
В январе — марте бюджет РФ, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в размере 1,151 трлн рублей. В марте он составил 613,75 млрд рублей.
Благодаря росту доходов, в резервный фонд в начале мая удалось дополнительно направить 800 миллиардов рублей. В целом с начала года он пополнился почти на 1,4 трлн.
Размер бюджетного стимула в 2022 году превысит 8 трлн рублей.