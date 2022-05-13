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    Резкий рост нефтегазовых доходов позволил России за 4 месяца на четверть увеличить расходы бюджета

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    10 комментариев

    За первые четыре месяца 2022 года расходы федерального бюджета России выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовал резкий рост доходов от нефтегазового экспорта, заявил 13 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на совещании о ходе исполнения федерального бюджета.

    «Ситуация с доходами также позволила увеличить и расходы. Они выросли почти на четверть относительно аналогичного периода прошлого года», — сказал премьер (цитата по «Интерфакс»).

    В январе — марте бюджет РФ, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в размере 1,151 трлн рублей. В марте он составил 613,75 млрд рублей.

    Благодаря росту доходов, в резервный фонд в начале мая удалось дополнительно направить 800 миллиардов рублей. В целом с начала года он пополнился почти на 1,4 трлн.

    Размер бюджетного стимула в 2022 году превысит 8 трлн рублей.

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    Комментарии (10)

    муматор
    расписать расходы по статьям нет желания почему-то.
    X-кот
    увеличились в пересчете на ненастоящий курс бакса?
    Ushat Pomoev
    Нетрудно догадаться, на что именно были потрачены эти дополнительные доходы в этом году...
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