Резкий рост нефтегазовых доходов позволил России за 4 месяца на четверть увеличить расходы бюджета

За первые четыре месяца 2022 года расходы федерального бюджета России выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовал резкий рост доходов от нефтегазового экспорта, заявил 13 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на совещании о ходе исполнения федерального бюджета.



«Ситуация с доходами также позволила увеличить и расходы. Они выросли почти на четверть относительно аналогичного периода прошлого года», — сказал премьер (цитата по «Интерфакс»).

