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    Мишустин призвал готовиться к новым попыткам Запада снизить доходы России

    2739
    6 комментариев

    Запад будет искать новые возможности надавить на Россию, поэтому необходимо прорабатывать решения, чтобы нивелировать негатив. Об этом 13 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения федерального бюджета на 2022 год.

    «Конечно, коллективный Запад будет искать новые возможности для давления на Россию, добиваться снижения наших доходов. Надо быть готовыми к любому развитию ситуации», — сказал Мишустин (цитата по «Интерфакс»).

    Он отметил, что необходимо точно и качественно таргетировать расходы, а также соблюдать баланс между оказанием помощи и сохранением финансовой стабильности.

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    Комментарии (6)

    муматор
    "добиваться снижения наших доходов" - наших, а не ваших.
    263836471
    А доходы россиян - что с ними будет?
    Sonata
    "...коллективный Запад будет ... добиваться снижения наших доходов". Ах, вот в чём главный страх - притока бабла лишиться. О том, что отныне практически невозможно получить из развитых стран ряд товаров и услуг, технологий и т.п. вопрос даже не поднимается.
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