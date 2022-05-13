Мишустин призвал готовиться к новым попыткам Запада снизить доходы России

Запад будет искать новые возможности надавить на Россию, поэтому необходимо прорабатывать решения, чтобы нивелировать негатив. Об этом 13 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения федерального бюджета на 2022 год.



«Конечно, коллективный Запад будет искать новые возможности для давления на Россию, добиваться снижения наших доходов. Надо быть готовыми к любому развитию ситуации», — сказал Мишустин (цитата по «Интерфакс»).



Он отметил, что необходимо точно и качественно таргетировать расходы, а также соблюдать баланс между оказанием помощи и сохранением финансовой стабильности.

