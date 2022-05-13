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    Ночной прохожий на Долгоозерной нашёл в «Тойоте» палладий и платину, но проиграл в беге ДПС

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    5 комментариев

    Пятница, 13-е, оказалась несчастливой для ночного воришки в Приморском районе Петербурга.

    По информации «Дорожного инспектора», около 3:40 на Долгоозерной улице, 7, очевидцы сообщили, что подозрительный мужчина что-то делает у автомобиля Toyota. Сотрудники ДПС приехали быстро, мужчина ещё был на месте. Заметив полицию, он бросился бежать. Инспекторы догнали его и задержали. Как выяснилось, мужчине 31 год, а с собой у него была сумка с электроинструментом и катализатором от «Тойоты».

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    Задержанный доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.

    «Для тех, кто не в курсе. Каталитический нейтрализатор (он же — катализатор, кат, катик) необходим для очистки выхлопных газов. В катализаторе используются драгоценные металлы: палладий, платина и родий», — отмечает «Дорожный инспектор».

    Фото: «Дорожный инспектор»

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    Комментарии (5)

    OttoVonNasmorck
    "это страшно дорогие металлы, в десятки раз дороже золота" (с)
    latronaxe
    Классический пример дебильного заголовка. Профессионализм журналистов Фонтанки зашкаливает.
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