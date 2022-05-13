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    Прокуратура заинтересовалась простоем 930 сотрудников «Уральских авиалиний»

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    10 комментариев

    Уральская транспортная прокуратура начала проверку после публикации в СМИ информации об отправлении части сотрудников «Уральских авиалиний» в вынужденный простой. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба управления.

    «Будет дана оценка действиям работодателя в части соблюдения порядка и условий введения организационно-штатных мероприятий на предприятии», — сказано в сообщении.

    Ранее в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области «Интерфаксу» сообщали, что в ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» находятся в простое в связи с приостановкой производства более 930 человек. В качестве причины была названа геополитическая ситуация в стране и мире. Неполная занятость была введена на весь май.

    Согласно отчету «Уральских авиалиний» за второй квартал 2021 года, средняя численность работников на конец июня 2021 года составляла 3,206 тыс. человек. После данные о количестве сотрудников уже не раскрывались.

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    Комментарии (10)

    муматор
    а виноват работодатель. Интересно, когда же осознавать начнут.
    Инкогнито2021
    Очевидно же всем кто виноват. Но все делают вид что не знают
    265927066
    "Число прокуроров на 100 тыс. жителей в России оказалось самым высоким среди стран Совета Европы.
    В три раза больше, чем житель страны в среднем, получают прокуроры, полицейские, росгвардейцы и таможенники, в 2,4-2,7 раз — армия, приставы и фельдъегери."
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