Прокуратура заинтересовалась простоем 930 сотрудников «Уральских авиалиний»

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после публикации в СМИ информации об отправлении части сотрудников «Уральских авиалиний» в вынужденный простой. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба управления.



«Будет дана оценка действиям работодателя в части соблюдения порядка и условий введения организационно-штатных мероприятий на предприятии», — сказано в сообщении.



Ранее в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области «Интерфаксу» сообщали, что в ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» находятся в простое в связи с приостановкой производства более 930 человек. В качестве причины была названа геополитическая ситуация в стране и мире. Неполная занятость была введена на весь май.

