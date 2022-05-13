«Фонтанка» проводит в прямом эфире правовую дискуссию «Мораторий на банкротство: риски и рецепты»

Разбор правил игры: как работает мораторий на банкротство. Полина Портнова, юрист «Апелляционного центра».

Мораторий и неустойка — постановка проблемы. Илья Шевченко, судья, председатель банкротного состава Арбитражного суда СПб и ЛО.

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Опыт «ковидного» моратория: кому он помог, кому нет и в чем. Юлия Комбарова, управляющий партнер «Юридического бюро №1».

Рецепты для должника: прятаться за мораторием или банкротиться самому. Ахмед Кулаев, управляющий партнер юридической компании «АТРА».

«Вредные советы»: на что надеялись и что делали должники и кредиторы в прошлый мораторий. Юлия Комиссарова, партнер СПб КА «Комиссаров и партнеры».