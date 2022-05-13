Клещи за неделю покусали почти 900 петербуржцев, найден один энцефалитный

За неделю, с 6 по 12 мая, в медицинские организации Петербурга обратились 879 человек (в том числе 281 ребёнок в возрасте до 17 лет), укушенных клещами.

Как сообщает 13 мая Роспотребнадзор, на территории Петербурга клещи покусали 77 человек. Больше всего в Курортном (17), Пушкинском (16), Выборгском (10) и Приморском (9) районах. В Колпинском пострадали пять человек. По четыре — в Красносельском и Красногвардейском, по три — в Петродворцовом и Фрунзенском, по два — в Московском, Калининском, Кировском. Меньше всего укушенных в Невском районе — один человек.

«С нарастающим итогом с начала сезона за 2022 год пострадали от укусов клещей на 12.05.2022 — 1 366 человек, в том числе дети до 17 лет — 388 человек. В черте города Санкт-Петербурга с 1 января 2022 года пострадало 133 человека. По укусам клещей лидируют: Пушкинский район — 42 человека, Курортный район — 19, Выборгский и Приморский районы — по 14», — отмечается в сообщении.

