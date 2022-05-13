Клещи за неделю покусали почти 900 петербуржцев, найден один энцефалитный

За неделю, с 6 по 12 мая, в медицинские организации Петербурга обратились 879 человек (в том числе 281 ребёнок в возрасте до 17 лет), укушенных клещами.
Как сообщает 13 мая Роспотребнадзор, на территории Петербурга клещи покусали 77 человек. Больше всего в Курортном (17), Пушкинском (16), Выборгском (10) и Приморском (9) районах. В Колпинском пострадали пять человек. По четыре — в Красносельском и Красногвардейском, по три — в Петродворцовом и Фрунзенском, по два — в Московском, Калининском, Кировском. Меньше всего укушенных в Невском районе — один человек.
«С нарастающим итогом с начала сезона за 2022 год пострадали от укусов клещей на 12.05.2022 — 1 366 человек, в том числе дети до 17 лет — 388 человек. В черте города Санкт-Петербурга с 1 января 2022 года пострадало 133 человека. По укусам клещей лидируют: Пушкинский район — 42 человека, Курортный район — 19, Выборгский и Приморский районы — по 14», — отмечается в сообщении.
За неделю среди 614 исследованных клещей специалисты нашли одного энцефалитного и 144 боррелиозных.
Куда обратиться, если укусил клещ? Список медучреждений смотрите на сайте комитета по здравоохранению. Исследуют клещей в следующих лабораториях:
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», улица Оборонная, 35, 786–87–00;
- ООО «Эксплана», улица Академика Павлова, 14а, 385–00–55, 454–68–80;
- ООО «ЛабТест», Минеральная улица, 13а, 385–11–94 (95), 544–67–56;
- АО «Северо-Западный центр доказательной медицины», 600–47–12 (13);
- СПб ГБУЗ «Клиническая больница Боткина» ГКДЦ, Пискаревский проспект, 49.
- ООО «Биотехмед», улица Васи Алексеева, 21, корпус 2, 346–34–22.
с 1 января против клещевого энцефалита в Петербурге привились 22 892 человека, в том числе 6 607 детей, за последнюю неделю — 1 288 человек, в том числе 369 детей. Вакцинация проходит в два этапа с разницей в месяц, завершить прививочный цикл надо за две недели до отъезда в неблагополучные районы.