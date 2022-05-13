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    Минобороны РФ сообщило об уничтожении нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге

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    На северной окраине города Кременчуг Полтавской области высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск. Об этом в ходе ежедневного утреннего брифинга 13 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    Также, по его данным, оперативно-тактической и армейской авиацией РФ поражены 153 района сосредоточения живой силы и военной техники. В районе Харькова уничтожены две украинские установки реактивных систем залпового огня «Град» и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО. Помимо этого ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также склад ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области.

    Российские средства ПВО в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины и 15 беспилотников в разных районах страны. Над населенным пунктом Топольское Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», отчитались в Минобороны РФ.

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