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    «Зенит» обжалует отстранение от еврокубков в Спортивном арбитражном суде в Лозанне

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    1 комментарий

    Футбольные клубы «Зенит», «Динамо» (Москва), «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию на решение УЕФА об отстранении от еврокубков в сезоне-2022/23. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе петербургской команды.

    «Футбольный клуб «Зенит» всегда руководствовался принципами миссии УЕФА, заложенными в Уставе организации и призванными, следуя духу взаимоуважения, взаимопонимания и честной игры, исключать дискриминацию по политическим, религиозным, расовым и другим причинам», — заявили в «Зените».

    Отмечается, что «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА выступили с общей позицией в отношении действия УЕФА, запросив ускоренное рассмотрение своих обращений в Спортивном арбитражном суде.

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    Комментарии (1)

    Эд Хэммет
    Шансов теперь ноль. Можно попробовать уйти из УЕФА и вступить в Азиатскую федерацию футбола. Россия теперь азиатская страна ментально. Отказ от европейских ценностей - свершившийся факт. Так что и в футболе это следует отразить. Будем играть в азиатской лиге чемпионов и сборная будет сражаться с Непалом, Лаосом и Монголией.
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