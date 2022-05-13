«Зенит» обжалует отстранение от еврокубков в Спортивном арбитражном суде в Лозанне

Футбольные клубы «Зенит», «Динамо» (Москва), «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию на решение УЕФА об отстранении от еврокубков в сезоне-2022/23. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе петербургской команды.



«Футбольный клуб «Зенит» всегда руководствовался принципами миссии УЕФА, заложенными в Уставе организации и призванными, следуя духу взаимоуважения, взаимопонимания и честной игры, исключать дискриминацию по политическим, религиозным, расовым и другим причинам», — заявили в «Зените».

Отмечается, что «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА выступили с общей позицией в отношении действия УЕФА, запросив ускоренное рассмотрение своих обращений в Спортивном арбитражном суде.