Медведев опубликовал «не прогноз» мировых бед после антироссийских санкций

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал 13 мая в своем телеграм-канале «совсем не прогноз», в котором предрек миру голод, военные конфликты и активизацию терроризма.
По мнению Медведева, иностранные авиакомпании ждет «крах» из-за логистического кризиса, порожденного запретом полетов над территорией России, а также усиление энергетического кризиса и рост цен на ископаемое топливо с замедлением развития цифровой экономики.
«Наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах», — считает зампред Совбеза.
Кроме того, согласно «не прогнозу», возможен валютно-финансовый кризис в некоторых странах с «галопирующей инфляцией и разрушением легальной системы защиты частной собственности», возникновение новых региональных военных конфликтов, активизация терроризма, новые эпидемии, упадок деятельности международных институтов, например Совета Европы.
Чиновник предрек образование новых международных альянсов стран и создание новой архитектуры безопасности.