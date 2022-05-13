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    Медведев опубликовал «не прогноз» мировых бед после антироссийских санкций

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    27 комментариев

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал 13 мая в своем телеграм-канале «совсем не прогноз», в котором предрек миру голод, военные конфликты и активизацию терроризма.

    По мнению Медведева, иностранные авиакомпании ждет «крах» из-за логистического кризиса, порожденного запретом полетов над территорией России, а также усиление энергетического кризиса и рост цен на ископаемое топливо с замедлением развития цифровой экономики.

    «Наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах», — считает зампред Совбеза.

    Кроме того, согласно «не прогнозу», возможен валютно-финансовый кризис в некоторых странах с «галопирующей инфляцией и разрушением легальной системы защиты частной собственности», возникновение новых региональных военных конфликтов, активизация терроризма, новые эпидемии, упадок деятельности международных институтов, например Совета Европы.

    Чиновник предрек образование новых международных альянсов стран и создание новой архитектуры безопасности.

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    Комментарии (27)

    wbons
    экспрессии нет
    hal9000
    Ну эт как бы средняя школа..кривая производственных возможностей..при увеличении производствак пушек сокращается производство продуктов..издержки одного продукта выражены в кол-ве другого..сопутствующие здесь безработица т.к при производстве пушек растет кол-во неквалифицированного персонала..бандитизм ..голод недоиспользование ресурсов..упадок образования..падение рождаемости..после окончания военных действий как правило происходит резкий скачек рождаемости..но как правило этого недостаточно и существует определенный лаг пока эти дети достигнут трудоспособного возраста..
    душилидушили
    Представители тех самых авиакомпаний и государств забили это в переводчик, пожали плечами, зевнули.
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