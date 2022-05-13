Найдены подозреваемые в убийстве пенсионера под Таменгонтом. Слух о больших деньгах побудил их взяться за кастет

Полиция установила и задержала подозреваемых в жестоком убийстве пенсионера в Ломоносовском районе Ленобласти. Один из них иностранец, другой родом из Калининграда. Объединяла их совместная жизнь в бытовке на даче под Всеволожском. Следствие полагает, что мотив расправы над мужчиной был корыстным. Подробности 13 мая сообщает 47news.



По версии следствия, в период с 18 по 19 апреля в доме в деревне Таменгонт 21-летний гражданин Узбекистана и 40-летний калининградец избили 82-летнего пенсионера. Предварительно, били жертву кастетом по голове. Тело вывезли на его же машине и закопали в лесополосе. Автомобиль бросили там же.

