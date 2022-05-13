Найдены подозреваемые в убийстве пенсионера под Таменгонтом. Слух о больших деньгах побудил их взяться за кастет

Полиция установила и задержала подозреваемых в жестоком убийстве пенсионера в Ломоносовском районе Ленобласти. Один из них иностранец, другой родом из Калининграда. Объединяла их совместная жизнь в бытовке на даче под Всеволожском. Следствие полагает, что мотив расправы над мужчиной был корыстным. Подробности 13 мая сообщает 47news.
По версии следствия, в период с 18 по 19 апреля в доме в деревне Таменгонт 21-летний гражданин Узбекистана и 40-летний калининградец избили 82-летнего пенсионера. Предварительно, били жертву кастетом по голове. Тело вывезли на его же машине и закопали в лесополосе. Автомобиль бросили там же.
У погибшего они забрали 50 тысяч рублей, банковские карты и документы. По предварительным данным, нападавшие рассчитывали на то, что у жертвы будет значительно больше денег с собой: они где-то услышали, что пенсионер владеет дорогими картинами и недвижимостью.
Районный отдел СК Ленобласти переквалифицировал состав на «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений». Подозреваемые помещены в камеру.
Поиски пенсионера начались после обращения в полицию его дочери. Она рассказала, что накануне ее отец уехал на своем «Рено Логан» и перестал выходить на связь. Машину нашли 20 апреля, в ней — лопату и следы крови. Позже в 30 метрах обнаружили свежевскопанную землю, а в ней — труп разыскиваемого. Тело было завернуто в одеяло, рядом лежало окровавленное полено.