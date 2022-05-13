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    WSJ: Попавший под санкции «Совкомфлот» уже продал несколько танкеров

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    10 комментариев

    Один из мировых лидеров в сфере морских танкерных перевозок — «Совкомфлот» — продал около 12 судов покупателям в Азии и на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Таким образом, по данным издания, российская государственная компания сможет погасить кредиты западным банкам в условиях санкций.

    Пять танкеров, по данным WSJ, приобрела дубайская компания Koban Shipping, четыре газовоза — сингапурская Eastern Pacific Shipping, заплатив 700 млн долларов банку, в собственность которого перешли суда. Ведутся переговоры с China Merchants Group Ltd. и другими компаниями.

    По словам источника, некоторые транзакции, вероятно, будут проходить через сеть подставных компаний из-за вступающих в силу новых санкций. Судовые брокеры рассказали, что некоторым из проданных судов меняют названия и регистрируют под другими флагами.

    Ранее британское издание Lloyd's List со ссылкой на источники сообщило, что «Совкомфлот» планирует продать как минимум треть флота — 40 судов из 121. В компании рассказали, что предложат покупателям «возрастные» суда и те, которые нецелесообразно использовать из-за торговых санкций.

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    Комментарии (10)

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    Истерика, которая была в самом начале спецоперации, дескать, в стране будет дефицит мозгов, по факту, привела к профициту.
    Yetti
    Прежде чем чушь писать , поинтересуйся какие суда продают. Например, один из танкеров "Проспект Ломоносова" , год посторойки 2018г.
    душилидушили
    Танкеры идут в пешее путешествие вслед за военным кораблем?
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