WSJ: Попавший под санкции «Совкомфлот» уже продал несколько танкеров

Один из мировых лидеров в сфере морских танкерных перевозок — «Совкомфлот» — продал около 12 судов покупателям в Азии и на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Таким образом, по данным издания, российская государственная компания сможет погасить кредиты западным банкам в условиях санкций.



Пять танкеров, по данным WSJ, приобрела дубайская компания Koban Shipping, четыре газовоза — сингапурская Eastern Pacific Shipping, заплатив 700 млн долларов банку, в собственность которого перешли суда. Ведутся переговоры с China Merchants Group Ltd. и другими компаниями.

