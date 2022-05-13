WSJ: Попавший под санкции «Совкомфлот» уже продал несколько танкеров

Один из мировых лидеров в сфере морских танкерных перевозок — «Совкомфлот» — продал около 12 судов покупателям в Азии и на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Таким образом, по данным издания, российская государственная компания сможет погасить кредиты западным банкам в условиях санкций.
Пять танкеров, по данным WSJ, приобрела дубайская компания Koban Shipping, четыре газовоза — сингапурская Eastern Pacific Shipping, заплатив 700 млн долларов банку, в собственность которого перешли суда. Ведутся переговоры с China Merchants Group Ltd. и другими компаниями.
По словам источника, некоторые транзакции, вероятно, будут проходить через сеть подставных компаний из-за вступающих в силу новых санкций. Судовые брокеры рассказали, что некоторым из проданных судов меняют названия и регистрируют под другими флагами.
Ранее британское издание Lloyd's List со ссылкой на источники сообщило, что «Совкомфлот» планирует продать как минимум треть флота — 40 судов из 121. В компании рассказали, что предложат покупателям «возрастные» суда и те, которые нецелесообразно использовать из-за торговых санкций.