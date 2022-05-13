«Ъ»: «Ростелеком» предложил назначить себя единственным поставщиком вычислительной техники

Провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» предложил назначить свою аффилированную структуру в качестве единственного поставщика вычислительной техники в рамках государственных закупок, пишет 13 мая «Коммерсантъ».
Соответствующая инициатива, по данным издания, продвигалась через одного из заместителей главы Минцифры. «Ростелеком» якобы хочет стать монополистом по поставкам серверов, СХД и продаже облачных сервисов в России, то есть продавать оборудование не только госкомпаниям и ведомствам, но и всем участникам рынка (коммерческим организациям). В компании видят плюс в том, что таким образом будет создано «единое окно» для закупок.
По словам источника издания, идея обсуждается, но её критикуют другие участники рынка — крупнейшие IT-компании. В Минцифры говорят, что не в курсе инициативы «Ростелекома», да и вообще против идеи о единственном поставщике техники в рамках госзакупок.