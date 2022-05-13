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    «Ъ»: «Ростелеком» предложил назначить себя единственным поставщиком вычислительной техники

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    6 комментариев

    Провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» предложил назначить свою аффилированную структуру в качестве единственного поставщика вычислительной техники в рамках государственных закупок, пишет 13 мая «Коммерсантъ».

    Соответствующая инициатива, по данным издания, продвигалась через одного из заместителей главы Минцифры. «Ростелеком» якобы хочет стать монополистом по поставкам серверов, СХД и продаже облачных сервисов в России, то есть продавать оборудование не только госкомпаниям и ведомствам, но и всем участникам рынка (коммерческим организациям). В компании видят плюс в том, что таким образом будет создано «единое окно» для закупок.

    По словам источника издания, идея обсуждается, но её критикуют другие участники рынка — крупнейшие IT-компании. В Минцифры говорят, что не в курсе инициативы «Ростелекома», да и вообще против идеи о единственном поставщике техники в рамках госзакупок.

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    Комментарии (6)

    Карабас Барабас
    Давайте называть вещи своими именами.
    Ростелеком и замминистра минцыфры, лоббируют запрет конкуренции.
    angel of death
    губу пусть себе закатают
    я в наших дата-центрах размещаться не собираюсь, как и закупать импортное оборудование через отечественные шараги, сотрудничающие с организацией на 3 буквы...
    трафик им подавай всех клиентов... ща, 10 раз, бегу и падаю...
    DEMOMON
    Ну вот. Опять лук подорожает.
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