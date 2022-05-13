Ничего святого. На дачу петербурженки ворвался смуглый брюнет с ножом и вырвал из рук крест

Полиция Ломоносовского района Ленобласти возбудила уголовное дело по статье о разбое. Поводом стало нападение на петербурженку в ее дачном доме. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 13 мая.



Сообщение о происшествии поступило от пенсионерки накануне. 60-летняя женщина рассказала, что в четверг днем в ропшинском СНТ «Орбита-2» в открытую дверь дачи зашел неизвестный с ножом, выхватил из рук заявительницы золотую цепочку с крестиком, а после сбежал. Петербурженка описала нападавшего как высокого смуглого брюнета 20–25 лет в черной маске.

